Tuttosport: "Calabria no limits: esalta i rossoneri e punta all'Europeo"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Calabria no limits: esalta i rossoneri e punta all'Europeo". Il terzino milanista è cresciuto in maniere esponenziale nell'ultimo anno, diventando un pilastro inamovibile della squadra di Pioli. Oltre a vincere in maglia rossonera, il suo obiettivo è ora conquistare anche la chiamata dell'Italia di Mancini per il prossimo Europeo.