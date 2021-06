Tuttosport - Calhanoglu decide dopo l'Europeo, ma il Milan potrebbe non pazientare

Il futuro di Calhanoglu è ancora tutto da decifrare. Come riporta Tuttosport, il trequartista turco non ha ancora dato una risposta al Milan in merito alla proposta di rinnovo che i rossoneri gli hanno sottoposto. Calha, nel corso di un'intervista, ha aperto al Galatasaray, ma il suo entourage ha minimizzato la cosa, ribadendo il fatto che la decisione verrà presa dopo l'Europeo, ma il Milan potrebbe non pazientare.