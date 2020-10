Tuttosport: "Calhanoglu sempre più importante, ma c'è nodo rinnovo"

"Calhanoglu sempre più importante, ma c'è nodo rinnovo": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il numero 10 milanista è diventato un elemento imprescindibile del Milan di Pioli ed è reduce anche da ottime prestazioni con la Turchia. C'è però sempre il nodo del contratto in scadenza il 30 giugno 2021 che il club di via Aldo Rossi dovrà risolvere il prima possibile per evitare di perderlo a zero la prossima estate.