Tuttosport: "Cardinale allunga? Adesso una mossa anche per la squadra"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul Milan: "Cardinale allunga? Adesso una mossa anche per la squadra". Due giorni fa, il club rossonero ha annunciato che "è stato completato un rifinanziamento del Vendor Loan detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited ("Elliott"). Il rifinanziamento con Elliott, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170 milioni da parte della proprietà di AC Milan, RedBird Capital ("RedBird"), che riduce la quota capitale del prestito a €489 milioni, con scadenza ora fissata a Luglio 2028".

Gerry Cardinale si tiene dunque stretto il Milan, ma ora è lecito aspettarsi un aiuto da parte della proprietà alla squadra che ha in rosa alcune lacune importanti: tra poco apre il mercato invernale e il Diavolo ha bisogno di rinforzi per risalire la classifica e tornare in zona Champions. Ai rossoneri serve in particolare un vice-Fofana in mezzo al campo.