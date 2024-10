Tuttosport: "Chukwueze: esami per stabilire l'entità dell'infortunio"

Non c'è una sosta per le Nazionali senza che il Milan non patisca uno stop fisico di un proprio giocatore. L'ultima volta la vittima era stata Ismael Bennacer che si rivedrà, se tutto va bene, a partire da inizio 2025. Questa volta è toccato a Samuel Chukwueze che, dopo la gara contro la Libia, aveva accusato in allenamento un problema di tipo muscolare di cui non è ancora chiara l'entità.

Ed è per questo motivo che le prossime ore saranno decisive per l'esterno offensivo africano. Scrive oggi Tuttosport: "Chukwueze: esami per stabilire l'entità dell'infortunio". E poi ancora viene aggiunto quanto già anticipato: "Il nigeriano è il secondo ad andare ko con le nazionali dopo Bennacer". Una fortuna, dunque, che il Milan riabbracci già oggi Christian Pulisic: all'americano è stato scontato il test amichevole in Messico dal CT Pochettino e si è guadagnato qualche giorno extra di riposo (sarebbe dovuto tornare giovedì).