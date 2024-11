Tuttosport cita l'onestà Pulisic: "Dobbiamo giocare meglio"

La vittoria è arrivata, ovviamente la cosa sempre più importante, ma il come non convince del tutto. Queste sono le conclusioni che si possono trarre dopo i tre punti conquistati dal Milan in Champions League in casa del fanalino di coda della classifica a girone unico Slovan Bratislava, piegato solamente con un 3-2 e meritevole di aver alzato bandiera bianca solamente al triplice fischio. Se vincere era fondamentale, è pur vero che la prestazione rossonera è stata tutt'altro che brillante.

Nel post partita ha parlato anche Christian Pulisic, autore del suo ottavo gol stagionale, il primo della gara. L'americano è stato molto onesto nel descrivere la gara, come viene riportato da Tuttosport che usa le sue parole come titolo: "Dobbiamo giocare meglio". Poi la citazione completa nel corpo del testo: "La cosa più importante è che abbiamo vinto. Ma è chiaro che vogliamo giocare un po’ meglio. Dobbiamo migliorare". Quindi anche una rassicurazione sul suo stato di salute: "Sto bene. Sono uscito per precauzione".