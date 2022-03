Tuttosport: "Come il Milan di Sacchi: sbanca Napoli e vola in testa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Come il Milan di Sacchi: sbanca Napoli e vola in testa": titola così questa mattina Tuttosport dopo il successo di ieri sera dei rossoneri 1-0 in casa dei partenopei. Decisiva una rete ad inizio di ripresa di Olivier Giroud, che riporta così in vetta da solo il Diavolo. E' stata una grande dimostrazione di forza e di maturità della formazione di Stefano Pioli che spera di ripetere quanto fatto nel campionato 1987-1988 da Arrigo Sacchi e dal suo Milan che si lanciò verso lo scudetto proprio dopo una vittoria sul campo del Napoli.