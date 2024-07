Tuttosport commenta l'avvio del Torino contro il Milan: "Partenza batticuore"

I computer della Lega di Serie A nella giornata di ieri hanno elaborato come prima giornata del campionato 2024/2025, la sfida tra Milan e Torino. I rossoneri apriranno a San Siro contro i granata il proprio campionato in una partita che metterà di fronte due squadre che stanno cominciando un nuovo ciclo. Se sulla panchina rossonera si insedierà, a partire da lunedì, Paulo Fonseca, in quella granata si è seduto Paolo Vanoli che ha sostituito Juric e che l'anno scorso ha portato in Serie A il Venezia tramite i playoff.

Questa mattina Tuttosport ha commentato questa prima giornata dal punto di vista del Torino: "Per Vanoli partenza batticuore. Subito a Milano dove con l'Inter vinse lo scudetto come vice Conte". Se per Fonseca sarà la prima partita ufficiale da tecnico rossonero, il mister del Torino per allora avrà già avuto modo di testare la sua nuova squadra in una gara "vera" in occasione del turno di Coppa Italia.