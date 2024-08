Tuttosport: "Con il forfait di Morata serve un Leao leader"

Con Alvaro Morata fermo ai box, tutte le attenzioni dell'attacco del Milan saranno ancora di più rivolte verso Rafael Leao. Dopo un esordio piuttosto deludente contro il Torino, dove il portoghese non ha ricevuto sufficienze nelle pagelle dei maggiori quotidiani, il 10 rossonero deve ripagare sul campo tutta la fiducia che società e piazza gli riservano ogni anno, portandolo in alto come se fosse la stella indiscussa di questa squadra (cosa che effettivamente è).

Scrive duqnue questa mattina Tuttosport, che "con Morata ko, tocca ancora di più a Rafa, soprattutto con i fatti", che alla prima di campionato sono un po' mancati, visto che tranne qualche folata delle sue che ha messo in difficoltà la difesa granata soprattutto nel secondo tempo, la prestazione non è stata tendenzialmente positiva.

Poco centrerebbero però le voci di mercato che lo vedrebbero coinvolto, con il Barcellona che a quanto pare sembrerebbe essere intenzionato a trattare con il Milan il trasferimento di Leao, ad oggi impossibile perché ritenuto incedibile dalla dirigenza rossonera (ed anche dai tifosi). A inizio luglio il Milan forse avrebbe potuto aprire a una trattativa per capire i margini, ma oggi, a poco più di una settimana dal gong del mercato, no.

Parma sarà dunque già una sede d'esame importante per il portoghese, al quale in questa stagione viene chiesto il definitivo salto di qualità, soprattutto a livello mentale e di leadership.