Tuttosport con la suggestione: "RedBird vota Dybala"

Nella sua edizione odierna, Tuttosport lancia un'importante suggestione per il mercato rossonero e titola: "RedBird vota Dybala". La Joya ha un costo elevato e questo è sicuramente il contro più grande dell'operazione, ma portare a Milanello un profilo del genere potrebbe essere per Gerry Cardinale un biglietto da visita non indifferente. Anche un affare del genere servirebbe a far crescere il brand Milan. La controindicazione come detto è l'ingaggio elevato e le commissioni richieste dall'agente Antun. Inoltre l'ex 10 della Juve avrebbe anche stretto un patto con Marotta dell'Inter: per l'argentino l'offerta nerazzurra rimane ancora la migliore ricevuta.