Tuttosport conferma sul Torino: "Sorpresa: sondaggio per Pobega"

Nel pomeriggio di ieri la redazione di MilanNews.it ha riferito dell'interessamento di Torino e Fiorentina per il centrocampista italiano del Milan Tommaso Pobega, reduce da una stagione travagliata e passata soprattutto ai box da infortunato (LEGGI QUI). La notizia del ritorno di fiamma con i granata, dove Pobega ha giocato un anno in prestito due stagioni fa, è stata ripresa questa mattina anche dall'edizione cartacea di Tuttosport che ha titolato così sul Torino: "Sorpresa: sondaggio per Pobega".

Nell'occhiello viene ribadito quanto già detto: "Anche la Fiorentina è interessata al centrocampista, già al Toro nel 2021-2022". Quindi viene riportata la posizione del club rossonero: "Il Milan ha preso tempo: vuole sapere se per Fonseca è utile da riserva". Il giocatore non sarà blindato dal Diavolo che allo stesso tempo lo terrebbe comuqnue a roster come rincalzo dei titolari, un ruolo in cui si è calato bene. Inoltre Pobega è prodotto del settore giovanile e italiano, requisiti importanti per la redazione delle liste Uefa.