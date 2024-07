Tuttosport: "Corsa contro il tempo per dare a Fonseca Pavlovic e Fofana prima della tournée"

È iniziata la settimana che potrebbe regalare a Paulo Fonseca il secondo rinforzo dell'estate di calciomercato dopo Alvaro Morata, anche se non è detto che il calciatore in questione salga giovedì sull'aereo che porterà la formazione rossonera negli Stati Uniti per la tournée che vedrà il Diavolo affrontare Manchester City, Real Madrid e Barcellona nel Champions Tour 2024.

Ibrahimovic, Moncada e Furlani hanno dunque quattro giorni a disposizione per smentire questo pronostico, anche se la domenica è alla fine un giorno notoriamente avaro per i colpi di mercato. Questo comunque non cambia i piani del Milan, che secondo Tuttosport dovrebbe a partire dalla giornata di domani provare a stringere per Fofana e Pavlovic, due nomi sui quali la dirigenza rossonera starebbe lavorando già da diverso tempo.

In caso di successo, solo il difensore serbo si aggregherebbe nel caso alla squadra negli States, visto che il centrocampista francese, impegnato con la Francia ad Euro2024 fino allo scorso 9 luglio, avrà ancora a disposizione qualche giorno di vacanza.

Detto ciò, scrive Tuttosport, "lo stato delle trattative è comunque avanzato perché i due calciatori hanno scelto il Milan come approdo futuro".