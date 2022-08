Tuttosport così sul nuovo acquisto rossonero: "De Ketelaere conquista tutti"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Il titolo di Tuttosport oggi all'interno delle pagine dedicate al Milan è eloquente: "De Ketelaere conquista tutti". Solo un paio di allenamenti per il giovane belga che però ha già stupito a Milanello sia per il livello tecnico che per l'intensità messa in campo. Domani per lui qualche minuto d'esordio contro il Vicenza, poi domenica a Carnago presenza più corposa contro la Pergolettese.