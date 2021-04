Tuttosport - Dalla Nazionale al Milan: il doppio sogno di Ibra

Portata a buon fine l’operazione "riconquista" in Nazionale, Ibrahimovic ha rimesso nel mirino il Milan e la rincorsa all’Inter per la vetta del campionato. Come riporta Tuttosport, Zlatan punta all’Europeo e - chissà - forse anche al Mondiale in Qatar, ma il sogno con la Svezia corre parallelo a un altro sogno che l’attaccante cova: quello di ricucirsi lo scudetto sulla maglia rossonera. Sarà difficilissimo, ma il campione svedese ci proverà fino all’ultimo.