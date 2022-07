Tuttosport: "De Ketelaere gioca, ma non per il Milan"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul mercato dei rossoneri: "De Ketelaere gioca, ma non per il Milan". Ieri il giovane trequartista, al contrario delle previsioni, è sceso in campo nell'amichevole del Bruges contro l'Utrecht. Intanto, prosegue la trattativa tra i due club: il Diavolo ha offerto 28 milioni di euro più bonus, mentre il club belga ne chiede 5 in più.