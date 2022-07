Tuttosport - De Ketelaere, niente amichevoli e Supercoppa in attesa che Milan e Bruges trovino un accordo definitivo

MilanNews.it

Charles De Ketelaere, dopo aver saltato l'amichevole di qualche giorno fa contro il Copenaghen, non giocherà nemmeno oggi quella contro l’Utrecht e poi domenica non dovrebbe essere in campo nemmeno per la Supercoppa del Belgio: come spiega Tuttosport, il giovane trequartista belga si vuole salvaguardare e non vuole correre rischi in attesa che Milan e Bruges trovino un accordo definitivo per il suo trasferimento in rossonero.