Tuttosport - Diaz-Dalot, Milan al lavoro per tenere entrambi: contatti costanti con i loro entourage

Il Milan è molto felice delle prestazioni fornite finora sia di Brahim Diaz che di Diogo Dalot e per questo è al lavoro per provare a trattenere entrambi: i dirigenti rossoneri sono in continuo contatti con gli entourage dei due giocatori, così come con il Real Madrid e il Manchester United. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che ricorda che sia lo spagnolo che il portoghese sono arrivati al Milan in prestito secco.