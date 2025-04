Tuttosport: "Divieto di sconfitta. Inter e Milan: tutto da salvare, pure la faccia"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in vista del derby di Coppa Italia di questa sera: "Divieto di sconfitta. Inter e Milan: tutto da salvare, pure la faccia". Partita importante per entrambe le formazioni: i nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Bologna, vogliono tenere vive le speranze di fare il triplete visto che sono anche in corsa per lo scudetto e in semifinale di Champions League, mentre per i rossoneri vincere la Coppa Italia rappresenta l'ultima strada rimasta per l'Europa, oltre che l'unico modo per provare a salvare almeno in parte una stagione molto deludente.

In merito all'importanza della gara di stasera, Sergio Conceiçao ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "Dobbiamo fare il nostro lavoro. Partita importantissima per tutti: giocatori, chi lavora al Milan, per i tifosi. Una stagione positiva per il Milan sarebbe vincere lo Scudetto, andare in fondo in Champions League. Per un club storico come il Milan dev'essere normale arrivare in finale di Coppa Italia".