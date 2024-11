Tuttosport domanda: "Fonseca hai visto che combina Leao?"

Nella gara di ieri tra Slovan Bratislava e Milan è stato decisivo l'ingresso in campo di Rafael Leao che, inizialmente, era stato lasciato in panchina da Paulo Fonseca nell'ottica di fare un po' di turnover. Nel primo tempo della gara, però, il suo sostituto Noah Okafor è stato impalpabile e i rossoneri si sono fermati sull'1-1, un risultato che sarebbe stato inaccettabile. Per questo il tecnico ha mandato subito in campo il suo connazionale con la numero 10 che è risultato decisivo per spostare gli equilibri in favore del Diavolo.

Oggi Tuttosport titola con una domanda un po' provocatoria proprio all'indirizzo dell'allenatore del Milan: "Fonseca hai visto che combina Leao?" Nell'occhiello la spiegazione: "E' entrato a inizio ripresa per l'abulico Okafor, ha piazzato la zampata con cui ha fatto girare un match che il Milan si era complicato da solo". Poi il portoghese è andato davanti ai microfoni, come Mvp UEFA: "Non mi piace andare in panchina. Se ci vado, però, sono pronto ad aiutare la squadra".