Tuttosport - Donnarumma torna a San Siro: "Non fischiatemi"

"Non fischiatemi", titola in prima pagina il quotidiano Tuttosport riprendendo le dichiarazioni rilasciate ieri da Donnarumma, il quale tornerà a San Siro per la prima volta da quando ha lasciato il Milan. "Lo stadio mi fischierà? Spero proprio di no - ha dichiarato Gigio -. Al Milan ho dato tutto. Sono e sarò sempre tifoso rossonero. Sarei dispiaciuto in caso di contestazioni: siamo lì per la Nazionale e per vincere la Nations League. Il resto non conta".