Tuttosport dopo Juventus-Milan: "Rebic ha chiesto perdono"

Rebic si è scusato con allenatore, staff e compagni di squadra per l’espulsione rimediata nei primi minuti del match con la Juventus, leggerezza che ha lasciato il Milan in inferiorità numerica riducendo ulteriormente le già poche chances di qualificazione. Come riporta il quotidiano Tuttosport, le scuse del croato, apparso molto dispiaciuto, sono state accettate da tutti. Ante continuerà a essere il punto di riferimento offensivo del Milan anche nelle prossime gare.