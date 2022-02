L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio in prima pagina al big match tra Napoli e Inter giocato ieri al Maradona, tirando poi in ballo la squadra di Pioli. “È un pari per il Milan”, titola il noto quotidiano torinese, che poi aggiunge: “Dzeko risponde al rigore di Insigne: Spalletti fallisce l’operazione sorpasso, che oggi può riuscire ai rossoneri impegnati contro la Samp”.