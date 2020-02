"Il derby di Albertini". È il titolo scelto dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che in prima pagina riporta una piccola parte dell’intervista fatta all’ex centrocampista rossonero. "Deciderà tutto", ha dichiarato Demetrio in merito al big match tra Inter e Milan, evidenziando così l’importanza di questa stracittadina per entrambe le squadre.