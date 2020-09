Tuttosport e le parole di Brahim Diaz: "Sono qui per fare la storia"

"Sono qui per fare la storia". Il riferimento di Tuttosport è alle dichiarazioni rilasciate ieri da Brahim Diaz. Lo spagnolo, arrivato in prestito secco dal Real Madrid, è carico in vista dell’inizio della stagione. È già stato utilizzato da Pioli in amichevole e ha pure realizzato il suo primo gol da milanista. Un aspetto molto importante, quello della condizione atletica, perché fra meno di una settimana il Milan sarà impegnato in Europa League e l’allenatore ha bisogno di gente pronta.