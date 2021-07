Tuttosport e le parole di Giroud: "Milan scudetto"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina a Giroud. "Milan scudetto", titola il giornale torinese riprendendo le parole del francese, il quale ha dato la carica a tutto l’ambiente: "Ibra, non vedo l’ora", ha dichiarato dopo la firma sul contratto. In attesa dell’arrivo dell’attaccante ex Chelsea, i rossoneri hanno vinto "6-0 nell’amichevole con la Pro Sesto".