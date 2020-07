Tuttosport e le parole di Gravina: "Basta tamponi"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Basta tamponi", titola il noto giornale sportivo riprendendo le dichiarazioni del numero uno della Federcalcio, il quale si è detto preoccupato in vista della nuova stagione. Secondo Gravina, l’attuale protocollo sanitario è inapplicabile nel prossimo campionato: "Le norme Covid - dice - sono d cambiare".