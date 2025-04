Tuttosport e le parole di Marotta: "Paratici ds del Milan? Magari!"

Tuttosport in edicola stamattina apre in prima pagina con le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, che ieri ha commentato così le voci secondo cui avrebbe ostacolato l'arrivo al Milan di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo: "Questa è un’altra leggenda metropolitana milanese. Io non so se esiste un cavaliere bianco, una metafora che si usa tanto nella finanza.

Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario, il presidente o l’amministratore delegato del Milan. Sono tutte persone che hanno competenza e non aspettano il mio suggerimento. Anche volendo, cosa avrei fatto? A me personalmente, se Paratici venisse a fare il direttore sportivo del Milan sarei ancora più contento, perché mi genererebbe ulteriori stimoli e quindi sarei ancora più incazzato”.