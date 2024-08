Tuttosport e le parole di Morata: "Qui per la 2^ stella"

E' un Alvaro Morata che non vede l'ora di iniziare la sua avventura in maglia rossonera e che ha le idee chiare sui suoi obiettivi quello che si è presentato ieri in conferenza stampa a Casa Milan. "Quello che voglio è vincere, non me ne frega niente di fare 50-60 gol, ci sono giocatori che fanno milioni di gol e a fine carriera non vincono niente. Se sono qui è perché voglio portare la seconda stella e aiutare questa società a fare la storia" le parole dello spagnolo riportate stamattina da Tuttosport.

Questi i numeri di Alvaro Morata con la maglia dell'Atletico Madrid nella stagione 2023-2024:

PRESENZE LIGA: 32

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DEL RE: 5

PRESENZE SUPERCOPPA SPAGNOLA: 1

PRESENZE TOTALI: 48

MINUTI IN CAMPO: 2968'

GOL: 21

AMMONIZIONI: 5

ESPULSIONI: 1