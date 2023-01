Tuttosport e le parole di Pioli prima della Lazio: "Milan, fai vedere chi sei". Ma perde pure Theo

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Stefano Pioli in vista del match di stasera contro la Lazio: "Milan, fai vedere chi sei". Dopo la sconfitta in Supercoppa, il Diavolo deve reagire e tornare subito alla vittoria in casa dei biancocelesti. I rossoneri perdono però Theo Hernandez che non sarà in campo contro la squadra di Sarri.