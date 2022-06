Tuttosport: "E lo stadio si avvicina a Sesto"

MilanNews.it

"E lo stadio si avvicina a Sesto": titola così questa mattina Tuttosport che riporta le parole di ieri di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che ha di fatto confermato che il nuovo impianto di Milan e Inter potrebbe non nascere più a San Siro, ma a Sesto San Giovanni, nell'area ex Falck, dove il sindaco Di Stefano può dare subito il via libera al progetto. Negli ultimi giorni, si sta facendo sempre più insistente la voce secondo cui il club di via Aldo Rossi potrebbe costruire da solo lo stadio a Sesto, mentre i nerazzurri rimarrebbero da soli a San Siro.