Tuttosport: "E' un Leao meravigliao pure con il Portogallo"

"E' un Leao meravigliao pure con il Portogallo": titola così questa mattina Tuttosport che esalta l'esordio in nazionale maggiore del giovane attaccante del Milan che ha colpito due pali e ha regalato all'ex rossonero André Silva l'assist per il 3-0 contro il Qatar. Leao sta confermando anche nel Portogallo le ottime cose che ha fatto vedere in questo avvio di stagione con la maglia del Milan.