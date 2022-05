Tuttosport elogia Maignan: "E' l'uomo in più. Ha già portato 22 punti"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mike Maignan - votato da AIC come miglior calciatore del campionato per il mese di aprile - continua a ricevere elogi e attestati di stima. Anche Tuttosport dedica un primo piano al portiere rossonero, intitolato così: "E' Maignan l'uomo in più. Ha già portato 22 punti". All'interno del pezzo vengono ricordate le migliori prodezze del numero 16 nel corso della stagione: dall'ultima in ordine di tempo su Cabral a fino agli interventi miracolosi con l'Empoli di inizio ripresa. Secondo gli esperti, Maignan, con i suoi interventi felini, avrebbe contribuito alla conquista di 22 punti in classifica per il Milan.