Tuttosport: "Esce Leao, fischi a San Siro. Pioli lo difende: 'Reagiremo'"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina all'indomani di Milan-Roma di Europa League: "Esce Leao, fischi a San Siro. Pioli lo difende: 'Reagiremo'". Doveva essere la sua grande serata e invece l'attaccante portoghese ha deluso parecchio, uscendo anche tra i fischi dei tifosi milanisti presenti allo stadio (da capire se erano per lui o per la sostituzione). Stefano Pioli lo ha poi difeso nel post-partita: "Leao? Non mi preoccupa, mi aspetto risponda come gli altri con orgoglio, per ribaltare il risultato, ci possiamo riuscire se miglioriamo la prestazione".

Il tecnico rossonero ha analizzato così il match: "Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, la Roma ha creato un paio di situazioni, ma abbiamo preso gol su calcio d’angolo. Dopo la partita l’abbiamo fatta, non con la lucidità che abbiamo messo in campo. Il pareggio ci stava, ma ci sarà una partita in cui il Milan può fare di più e meglio, dovevamo essere più coraggiosi. Le situazioni le abbiamo create, abbiamo fatto tanti tiri, ma non siamo riusciti a pareggiare. Ma nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta di più".