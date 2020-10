Tuttosport: "Finalmente un derby da Scudetto"

"Milano, finalmente un derby da Scudetto". Si parla della supersfida tra Inter e Milan, in programma alla ripresa del campionato, anche sull’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che in prima pagina riporta uno stralcio del pezzo a firma di Matteo Marani: "Dall’ultimo derby di Milano sembra passato un secolo - scrive il noto giornalista - invece era appena il 9 febbraio, otto mesi fa. Nessuno poteva immaginare che il calcio e l’intero mondo si sarebbero bloccati da lì a qualche giorno, facendo del derby di sabato prossimo il primo giocato a porte (quasi) chiuse e in tempo di pandemia".