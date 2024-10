Tuttosport: "Gabbia il quarto debuttante che Spalletti ha aggregato alla Nazionale"

vedi letture

Per la prima volta in carriera Matteo Gabbia è stato convocato dalla Nazionale maggiore, con il CT Luciano Spaletti che ha voluto premiare l'importante crescita dell'ultimo anno del difensore del Milan.

Oltre al difensore rossonero ci sono anche altri 4 debuttanti aggregati tra le file degli Azzurri, come ad esempio l'ex Daniel Maldini. Scrive questa mattina Tuttosport che, salvo incredibili colpi di scena, Matteo Gabbia non sarà titolare nella sfida di Nations League contro il Belgio, ma in effetti ce lo si aspettava, visto che il CT non solo non ha alcuna intenzione di abbandonare il 3-5-2, ma soprattutto preferisce affidarsi a Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, giocatori con i quali sta lavorando dall'inizio del suo mandato in pratica.