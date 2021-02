Tuttosport - Gazidis racconta il suo Milan: "Macché Rangnick, viva Pioli"

"Gazidis racconta il suo Milan", scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport dopo le dichiarazioni rilasciate dal manager sudafricano a Sky Sport. "Macché Rangnick, viva Pioli", titola il giornale torinese riprendendo, appunto, le parole dell’amministratore delegato, il quale, nella sua prima intervista in italiano, ha spiegato "come sia diventato il tifoso numero uno e come la società sia pronta per tornare a essere vincente come un tempo".