Tuttosport: "Gigio, parate da scudetto"

"Gigio, parate da scudetto": apre così questa mattina Tuttosport le pagine sul Milan. Se i rossoneri sono primi in classifica devono ringraziare anche Donnarumma, che più volte ha permesso alla squadra di Pioli di tornare a casa con i tre punti in tasca grazie alle sue parate. Ora che il mercato invernale è quasi chiuso (stasera alle 20 lo stop alle trattative), in via Aldo Rossi è arrivato il momento di affrontare la questione del rinnovo di Gigio.