Tuttosport guarda avanti: "Sorrisi Champions. Serie A in semifinale"

L'edizione di oggi di Tuttosport ha commentato così il sorteggio di Champions League in prima pagina, in taglio basso: "Sorrisi Champions. Serie A in semifinale". Il motivo del sorriso è perché almeno una squadra di Serie A sarà anche in semifinale in virtù della sfida ai quarti tra Milan e Napoli. E ci sono possibilità che anche un posto in finale sia assicurato: se l'Inter dovesse battere il Benfica si profilerebbe un penultimo atto tutto italiano.