Tuttosport: "Ibra, allarme rientrato"

"Ibra, allarme rientrato": apre così stamattina Tuttosport le pagine interne dedicate al Milan. Ieri, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato l'allenamento della sua Svezia dopo pochi minuti e subito si è scatenato il panico sui social per un suo possibile problema fisico. In realtà, come ha spiegato successivamente anche il ct svedese, era programmato che l'attaccante del Milan facesse solo il riscaldamento in gruppo e poi, come tanti altri suoi compagni, proseguisse la seduta con un lavoro individuale.