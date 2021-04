Le condizioni di Ibrahimovic verranno nuovamente valutate tra oggi e domani, vigilia del match con la Lazio. Come riporta Tuttosport, anche ieri Zlatan ha lavorato in maniera personalizzata: a poco più di 48 ore di distanza da una delle sfide cruciali per l’accesso in Champions League, non è una buona notizia per Stefano Pioli.