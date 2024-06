Tuttosport: "Ibra ci mette la faccia: annuncerà lui Fonseca"

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul Milan: "Ibra ci mette la faccia: annuncerà lui Fonseca". Domani a Milanello, Zlatan Ibrahimovic parlerà per la prima volta in conferenza stampa da quando è tornato in rossonero da dirigente. E questa sarà anche l'occasione per annunciare ufficialmente il nome del nuovo allenatore del Diavolo, vale a dire Paulo Fonseca.

Intanto il club di via Aldo Rossi continua a trattare l'arrivo di Joshua Zirkzee, anche se per il momento non è stato ancora trovato l'accordo con il suo agente Kia Joorabchian sulle commissioni. Le alternative all'attaccante olandese del Bologna sono Dovbyk, Gimenez, Guirassy e David.