Tuttosport: "Ibra, Juve indigesta: mai in gol a Torino"

Il protagonista più atteso domenica in casa della Juventus è certamente Zlatan Ibrahimovic, che, da vero leader, dovrà trascinare tutto il giovane gruppo rossonero. Lo stadio bianconero, però, non gli porta grande fortuna e per questo stamattina Tuttosport titola così: "Ibra, Juve indigesta: mai in gol a Torino". Cinque partite giocate e zero gol segnati dallo svedese. La speranza in casa rossonera è che possa sbloccarsi domenica.