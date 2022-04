Tuttosport - Ibra scalpita, ma Giroud rimane favorito per un posto da titolare contro il Bologna

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Olivier Giroud rimarrebbe ancora il favorito per una maglia da titolare per il posticipo di lunedì sera. Zlatan Ibrahimovic, a Milanello già all'indomani dell'eliminazione della sua Svezia ai playoff Mondiali, continua a lavorare incessantemente per rientrare in condizione il più presto possibile ma, per il momento, dovrebbe contribuire a partita in corso.