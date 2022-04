Tuttosport: "Ibra, totem Milan. Uomo spogliatoio e amato nel mondo arabo"

MilanNews.it

L'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il gruppo rossonero è sempre stata sotto gli occhi di tutti, tanto che sia Pioli che gli stessi compagni di squadra hanno sempre sottolineato la differenza che fa il potersi allenare e confrontare ogni giorno con un fuoriclasse della sua esperienza. L'edizione oggi in edicola di Tuttosport titola: "Ibra, totem Milan". Lo svedese è un simbolo rossonero sia per il suo ruolo all'interno dello spogliatoio che per l'immagine del Milan in giro per il mondo. Zlatan sarebbe infatti un volto molto amato anche nel mondo arabo, motivo per cui Invstcorp - qualora concretizzasse la trattativa - potrebbe decidere di farlo rimanere un altro anno. La testa di Ibra, però, oggi è concentrata solo sul campo e sulle ultime 4 gare.