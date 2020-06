Tuttosport - Idea Braida, ma Elliott non ha avuto fortuna con gli ex Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Elliott potrebbe aggiungere un tassello del vecchio Milan allo staff di Rangnick, ovvero l’ex direttore sportivo Ariedo Braida. Finora, però, il fondo statunitense non è stato molto fortunato col passato rossonero: via Leonardo, via Gattuso, via Boban e fra qualche settimana lo stesso destino, a meno di clamorose e impreviste svolte, toccherà anche all’icona Paolo Maldini.