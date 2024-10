Tuttosport: "Il Milan c'è! Quando esce Leao", ma Fonseca non lo boccia

Il Milan vince contro il Club Brugge ed inizia a smuovere la sua classifica di Champions League, ancora pericolosamente ferma ieri sera dopo le precedenti due sconfitte in altrettante partite.

Portare a casa i tre punti era l'unica cosa che contava, come è stato un di più per alimentare discussioni ed opinioni. Simbolo, immagine della serata di San Siro la sostituzione al 60esimo minuto di Rafael Leao, uscito sconsolato perché convinto di non aver sfruttato al meglio quest'occasione. Ancora di più lo è quella che vede il portoghese passare dietro la porta di Mignolet mentre i compagni segnano il gol del vantaggio, a neanche 20 secondi dalla sua uscita.

Che non se ne crei però un caso, anche perché ieri Paulo Fonseca è stato chiaro quando ha spiegato il perché avesse deciso di cambiarlo. Tuttosport, però, questa mattina ci ha tenuto a mettere in evidenza quella che quantomeno ieri è stata la realtà, titolando: "Il Milan c'è! Quando esce Leao".