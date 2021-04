Tuttosport: "Il Milan crolla. E ora sarebbe fuori dalla Champions"

"Lazio, che show: il Milan crolla". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica al suo interno al big match andato in scena ieri all’Olimpico. "Seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri - si legge - che si arrendono alla maggiore brillantezza della squadra di Inzaghi, trascinata da un super Correa. In rete anche Immobile nel finale". Il Milan sprofonda in classifica: "E ora sarebbe fuori dalla Champions", sottolinea il quotidiano torinese.