Tuttosport: "Il Milan disperato pensa solo al derby"

"Il Milan disperato pensa solo al derby": titola così stamattina Tuttosport in merito alla stagione sempre più deludente del Diavolo a cui rimane solo la Coppa Italia per provare a salvare almeno in parte un'annata molto complicata. Dopo l'ennesima sconfitta stagionale di domenica contro l'Atalanta, i rossoneri torneranno in campo domani sera contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Alzare questo trofeo rimane l'unico modo per il Milan di partecipare il prossimo anno ad una competizione europea (Europa League).

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: mercoledì 23 aprile 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it