"Il Milan diventa un puzzle, Pioli cerca due tasselli". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dei rossoneri in vista dell’ultima sfida di campionato del 2020, gara che la squadra milanista dovrà affrontare in piena emergenza. "Il tecnico - si legge - spera di recuperare Tonali con la Lazio per non arretrate Calhanoglu. L’altro rebus in attacco è Rebic".