"Il Milan frena, Ibra non basta". Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sullo spettacolare 3-3 del posticipo della quinta giornata di campionato. "Show con la Roma - scrove il noto quotidiano sportivo - sei gol, un palo e tanti errori. Pioli: "Tre volte in vantaggio, il rimpianto per non aver vinto c’è". Colpa anche di una difesa ballerina".